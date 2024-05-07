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В Госдуме объяснили поддержку Путина россиянами

Депутат Колунов: у россиян есть важные причины для поддержки Путина

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россияне в большинстве своем поддерживают президента РФ Владимира Путина, что подтверждают прошедшие выборы, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов после церемонии инаугурации переизбранного лидера. В беседе с 360.ru он объяснил это реальными результатами работы, которые не могли не заметить избиратели.

Колунов напомнил, что Путин на выборах набрал 87,28% голосов, подчеркнув, что этот показатель является оценкой конкретной работы президента, правительства, судов, региональных властей.

«Строятся новые школы и сады, возводятся больницы и спортивные комплексы, совершенствуется транспортная инфраструктура», — отметил Колунов.

Он добавил, что за последние годы Россия не только смогла продемонстрировать успешное сопротивление санкционному давлению, но и укрепила свои рубежи на мировой арене, в том числе отстаивая свои интересы в спецоперации.

Напомним, сегодня в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента, Путин вступил в должность пятый раз до 2030 года. «Газета.Ru» вела трансляцию церемонии, после которой президент посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились тоном инаугурационной речи Путина.

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