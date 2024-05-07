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Стало известно, какую страну посетит Путин после инаугурации

Помощник президента Ушаков: Путин после инаугурации нанесет визит в Китай

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после инаугурации нанесет визит в Китай. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Это будет первый зарубежный визит президента после официального вступления в должность, отметил сотрудник президентской администрации.

Сама инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности.

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.

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