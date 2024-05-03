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В Кремле прокомментировали сообщения о заходе войск РФ на базу США в Нигере

Песков о размещении военных РФ на базе США в Нигере: мы развиваем отношения

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Thierry Gouegnon/Reuters

Россия развивает отношения со странами Африки в оборонной и других сферах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении российских военных на военной базе США в Нигере.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и оборонной, с различными африканскими странами. Они заинтересованы и мы также заинтересованы в этом. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — сказал Песков на брифинге журналистам.

3 мая агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что на территории американской авиабазы 101 в Нигере, где расположены войска США, разместились также военнослужащие РФ. По их данным, российский военный контингент занимает отдельный ангар на базе.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США с пристальным вниманием следят за ситуацией на авиабазе в Нигере.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.

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