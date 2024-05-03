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В США заявили, что ВСУ теряют территории, надеясь на помощь Запада

RS: Украина продолжает терять территории, ожидая помощи от США

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские вооруженные силы продолжают терять свои территории, ожидая появления в стране одобренного конгрессом пакета помощи от США. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Пока Украина ожидает поступления очередного транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной», =- говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в конце апреля Украина потеряла три населенных пункта на востоке страны, «пытаясь дать отпор» Вооруженным силам России.

Как пишет издание, новый пакет военной и финансовой помощи Украине может улучшить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако глобальным образом не способен поменять ход конфликта.

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение в случае потенциальной мировой войны.

Ранее Украину предупредили о «катастрофе» в случае потери Часова Яра.

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