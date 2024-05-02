Политолог объяснил намек Киева на исчезновение Крымского моста

Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о планах нанести удар по Крымскому мосту в первую очередь связан с тем, что это сооружение стало для киевских властей символом российского успеха, считает политолог Данила Гуреев. Также это можно объяснить их желанием доказать свою силу, объяснил он в беседе с 360.ru.

Напомним, речь идет о посте Кислицы в соцсети Х, где он опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год». К надписи «Керченские мосты» было прикреплено пустое изображение. Киевские власти действительно стремятся уничтожить Крымский мост, так как это для них – ключевая позиция, считает Гуреев. Свое мнение он объяснил тем, что этот мост символизирует успех российской экономики, так как Россия с 2014 года для Крыма сделала больше, чем Украина с 1991.

«Поэтому этот символ нужно стереть с лица Земли как элемент успеха», — объяснил политолог.

Помимо этого, Украина стремится продемонстрировать свою силу, дотянувшись до России, считает он. При этом Гуреев добавил, что, хотя Украина пытается объяснить свое стремление ударить по мосту военными целями, это является неправдой.

Напомним, в Кремле на намеки Украины насчет уничтожения Крымского моста отметили, что они доказывают намерение киевского режима продолжать террористическую деятельность. В Совфеде при этом постпреда при ООН от Украины назвали негодяем, заявив, что за такие посты он рискует предстать перед трибуналом.

Ранее в Госдуме прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.