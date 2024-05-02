Макрон и Шольц тайно обсудят политику в отношении КНР перед визитом Си в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут неформальный ужин, на котором обсудят оборонную политику Евросоюза и курс в отношении Китая перед визитом Си Цзиньпина в Париж. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается в тексте, встреча двух лидеров пройдет за несколько дней до визита Си Цзиньпина в Европу. По данным источников, встреча пройдет как полуофициальное мероприятие, без участия советников Шольца и Макрона.

Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане, следует из материала.

«Ключевой темой обсуждения станет визит Си Цзиньпина, который прибудет во Францию в воскресенье на три дня, прежде чем отправиться в Сербию и Венгрию. Ужин станет для Шольца шансом проинформировать Макрона о своей встрече с Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце», — говорится в тексте.

Как напоминает Politico, Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последнее время, в последний раз в феврале, когда президент Франции допустил отправление сухопутных войск в Украину. Канцлер решительно отверг эту идею, уточняет газета.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Как отметили в дипломатическом ведомстве Китая, посетить страны лидера КНР пригласили президент Сербии Александр Вучич, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Венгрии Тамаш Шуйок, а также венгерский премьер Виктор Орбан.

Ранее во Франции заявили, что Шольц начинает «искать бункер», когда Путин «кашляет».