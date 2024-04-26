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В Нидерландах усомнились в перспективах Украины победить Россию

Оллонгрен: существует перспектива, что Украине не удастся победить Россию

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Thomas Peter/Reuters

Россия стала производить больше оружия и смогла быстро пополнить свои запасы, есть вероятность, что Украине не удастся одержать победу в военном конфликте. Об этом заявила и.о. главы минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете NRC.

«Россия смогла гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов, оправиться от огромных понесенных потерь... Существует реальная перспектива, что Украине в итоге не удастся победить Россию», — сказала она.

Текущую ситуацию на фронте Оллонгрен назвала тяжелой для Украины из-за нехватки боеприпасов.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине «будет продолжаться», а страны сообщества позже примут решения о новых поставках оружия ВСУ.

До этого на совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки военной помощи Киеву. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны блока «провели инвентаризацию» имеющихся в их распоряжении систем ПВО и пришли к выводу, что могут предоставить Украине часть из них.

Ранее Столтенберг призвал страны НАТО срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы.

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