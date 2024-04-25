Пентагон подтвердил намерение вывести часть американского воинского контингента из Чада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны США Патрика Райдера.

«Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада», — сказал Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что этот временный шаг является «элементом пересмотра военного сотрудничества», которое возобновится после президентских выборов в Чаде в мае.

Накануне в США признали, что страны Африки устали от их действий на континенте.

До этого доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев сообщал, что требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться, Нигер и Чад дали понять, что США являются нежеланным гостем.

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.