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Лукашенко освободил Косинца от должности своего помощника

Лукашенко избрал Александра Косинца зампредом Всебелорусского народного собрания

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Косинца от должности помощника главы государства. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Причиной такого решения стал переход Косинца на выборную должность заместителя председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

24 апреля Лукашенко был избран председателем VII Всебелорусского народного собрания — высшего представительного органа народовластия Белоруссии.

В этот же день Лукашенко заявил, что сложит с себя полномочия главы государства, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет преемник, который не предаст. Он отметил, что хочет, чтобы конец его политической карьеры был достойным, и чтобы белорусские власти не потеряли все ими созданное.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в боевых действиях.

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