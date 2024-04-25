Столтенберг: страны НАТО не дали Киеву обещанную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши. Об этом он заявил на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии, передает ТАСС.

«Давайте будем честны, <…> в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь», — отметил он.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Накануне в России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией. Таким образом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова главы альянса о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за близость российских границ.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.