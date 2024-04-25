В Совбезе указали на государственные риски миграционного кризиса

Рукотворный миграционный кризис может спровоцировать изменение государственных границ или даже распад некоторых государств. К такому выводу пришел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

«Обсуждено международное сотрудничество в сфере противодействия нелегальной миграции», — заявил он.

По мнению Патрушева, спровоцированные рукотворными миграционными кризисами потоки беженцев нарушают этноконфессиональный баланс и формируют основания как для изменения госграниц, так и для распада стран.

Согласно данным секретаря Совбеза, незаконная миграция стала серьезным источником гуманитарных рисков, так как она тесно связана с террористическими угрозами, преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами.

В публикации отмечается, что для борьбы с этими рисками нужно запустить эффективную систему контроля миграционных потоков, оптимизировать механизмы депортации и унифицировать миграционное законодательство.

Перед этим Патрушев потребовал усилить работу по противодействию нелегальной миграции и призвал пресекать формирование мигрантами этнических анклавов в России.