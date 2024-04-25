В Кремле отреагировали на передачу дальнобойных ракет США Украине

Соединенные Штаты, секретно поставив дальнобойные ракеты ATACMS Украине, лишний раз подтверждают свою вовлеченность в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что поставки американцев не смогут изменить ход спецоперации. По словам Пескова, Россия одержит победу в конфликте, а у Украины будет больше жертв. Кроме того, он заявил, что США продолжают подливать масло в огонь, поставляя дальнобойные ракеты Украине.

Вечером 24 апреля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.

В Пентагоне сообщили, что США тайно передали Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности для применения «в пределах суверенной украинской территории».

Администрация Белого дома считает целесообразной поставку на Украину ATACMS, несмотря на предупреждения России о том, что это приведет к обострению конфликта.

Ранее стало известно число тайно поставленных ракет ATACMS Украине от США.