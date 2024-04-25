Путин рассказал о мужестве жителей Донбасса

Жителям Донбасса нужно выразить благодарность за их терпеливость и героизм. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет ТАСС.

«Мы <...> все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм», — утверждает глава государства.

По мнению российского лидера, тяжелейшие испытания, через которые граждане этих регионов проходят ежедневно с 2014 года, порой никак не укладываются в голове и вызывают боль. В то же время многие донбасские предприятия имеют большие перспективы, поддерживать региональную промышленность необходимо и дальше.

«Мы наведем там порядок, это точно», — пообещал президент.

Путин выступает на съезде РСПП, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин пообещал навести порядок в Донбассе.