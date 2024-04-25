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Во Франции призвали к защите европейских ценностей

Макрон призвал защищать европейские идеи гуманизма «от Лиссабона до Одессы»

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Omar Havana/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать европейские идеи гуманизма. Об этом он заявил, выступая в парижском университете Сорбонна, передает РИА Новости.

По словам французского лидера, быть европейцем — это означает не просто проживать на территории континента. Граждане европейских стран, по его мнению, должны защищать идею человека, который ставит свободную личность превыше всего.

«И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости», — считает Макрон, слова которого стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за Европу «от Атлантики до Урала».

В начале апреля в МИД РФ удивились отношению Армении к Евросоюзу. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат добавила, что в настоящее время региональное содружество находится в кризисе.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

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