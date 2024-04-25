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Сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном

Сын экс-президента Армении Кочаряна задержан на протесте против делимитации

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Sergei Grits/AP

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян, являющийся депутатом парламента страны, сообщил о своем задержании на протестном митинге против делимитации границы с Азербайджаном. С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в отделе полиции города Веди», - написал он.

24 апреля сообщалось, что армянская полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция проводила задержания сторонников «Национально-демократического полюса». Полицейские, сообщало агентство «Sputnik.Армения», целенаправленно ловили тех, кто пытался помешать супруге армянского премьера возложить цветы к мемориалу жертв геноцида армян.

19 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявлял, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией.

Ранее президент Азербайджана рассказал о мирном соглашении с Арменией.

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