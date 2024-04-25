Путин заявил, что Россия столкнется с нехваткой кадров в ближайшие годы

Российская Федерация в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.
По его словам, дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Он заявил о необходимости искать новые подходы.
«Его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — сказал Путин.
25 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения России пока не смогло добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами.
Днем ранее стало известно, что текучка кадров в России по итогам 2023 года достигла рекордного уровня за последние 30 лет наблюдений.
До этого отмечалось, что на рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.
Ранее Путин рассказал о приоритетах для повышения рождаемости в России.