Путин заявил, что Россия столкнется с нехваткой кадров в ближайшие годы

Российская Федерация в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

По его словам, дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Он заявил о необходимости искать новые подходы.

«Его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — сказал Путин.

25 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения России пока не смогло добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами.

Днем ранее стало известно, что текучка кадров в России по итогам 2023 года достигла рекордного уровня за последние 30 лет наблюдений.

До этого отмечалось, что на рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Ранее Путин рассказал о приоритетах для повышения рождаемости в России.