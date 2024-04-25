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Путин заявил, что в России держится рекордно низкая безработица

Путин: в РФ заметно снизилась безработица в регионах, где традиционно была выше

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%, она снизилась в том числе среди молодежи. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее трех процентов. Что особенно важно — мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», — сказал Путин во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент добавил, что безработица значительно снизилась в тех субъектах, где была исторически высокой.

«Скажем, на Северном Кавказе она была высокая: молодежная была 10,7%, — сейчас она 6,7%», — уточнил Путин.

Он добавил, что в стране к настоящему моменту набрана хорошая экономическая динамика, — это можно заметить и по состоянию рынка труда.

Ранее в Минтруде рассказали, на сколько вырастет число работающих россиян за три года.

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