Москва готова содействовать Кишиневу в ходе проведения президентских выборов на российской территории. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, власти страны не намерены чинить препятствия Молдавии при открытии избирательных участков в РФ. Как она сказала, Москва не считает нужным «зеркально» отвечать на недружественные шаги Кишинева в ходе подготовки выборов российского президента в марте 2024 года.

«Наша реальная позиция заключается в том, что мы действительно привержены принципам демократии. Мы не будем ограничивать, готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что РФ решила официально и публично подтвердить свою позицию для предотвращения каких-либо провокаций. В частности, речь идет о готовности Москвы содействовать Кишиневу при проведении выборов в случае появления соответствующего запроса.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на октябрь 2024 года. Тогда же в стране должен состояться общенациональный референдум о том, стоит ли республике вступать в Европейский союз.

Ранее Молдавии предсказали аншлюс после референдума о вступлении в региональное содружество.