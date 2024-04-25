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Захарова оценила возможность проведения молдавских выборов в РФ

Захарова: Москва готова помочь Кишиневу с проведением президентских выборов в РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Москва готова содействовать Кишиневу в ходе проведения президентских выборов на российской территории. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, власти страны не намерены чинить препятствия Молдавии при открытии избирательных участков в РФ. Как она сказала, Москва не считает нужным «зеркально» отвечать на недружественные шаги Кишинева в ходе подготовки выборов российского президента в марте 2024 года.

«Наша реальная позиция заключается в том, что мы действительно привержены принципам демократии. Мы не будем ограничивать, готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что РФ решила официально и публично подтвердить свою позицию для предотвращения каких-либо провокаций. В частности, речь идет о готовности Москвы содействовать Кишиневу при проведении выборов в случае появления соответствующего запроса.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на октябрь 2024 года. Тогда же в стране должен состояться общенациональный референдум о том, стоит ли республике вступать в Европейский союз.

Ранее Молдавии предсказали аншлюс после референдума о вступлении в региональное содружество.

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