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Блинкен прибыл в Пекин

CGTN: госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Пекин

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Jonathan Ernst/Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Рабочий визит американского представителя в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечается, что Блинкен будет находиться в КНР до 26 апреля.

25 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит Энтони Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку.

Днем ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай становится все более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.

Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США обсудит в Китае Россию.

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