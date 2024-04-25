Высшее руководство Польши обсудит размещение ядерного оружия в стране

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что 1 мая у него состоится разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дуды, свою позицию по участию Варшавы в программе Nuclear Sharing он озвучил во время недавнего визита в Соединенные Штаты. После этого Туск выразил желание обсудить с ним этот вопрос.

«Я направил сегодня приглашение господину премьеру на 1 мая до полудня (точное время определят наши сотрудники) в президентский дворец. Надеюсь обсудить с господином премьером вопрос Nuclear Sharing», — сказал польский президент.

О возможности появления в Польше американского ядерного оружия Дуда высказался утром 22 апреля. Он заявил, что если союзники по НАТО решат разместить указанное вооружение на польской территории для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, то Варшава будет к этому готова. Подробнее об этом, а также о том, что по поводу высказываний Дуды думают в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск раскритиковал слова Дуды о ядерном оружии.