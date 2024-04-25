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В Британии предрекли увеличение ударов по России после поставок военной помощи Украине

Британский адмирал Радакин предрек увеличение ударов ВСУ по территории России

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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начштаба обороны Вооруженных сил Британии, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин заявил, что Украина увеличит число ударов вглубь территории России после получения военной помощи от стран Запада. Его слова приводит Financial Times.

«По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы... ее способность продолжать глубокие операции будет становиться особенностью войны», — сказал Радакин, подчеркнув, что подобные удары «безусловно, имеют эффект».

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что предоставляя финансовую поддержку Украине, США, по сути, могут стимулировать террористические действия, так как Киев может воспользоваться ракетами ATACMS для нападения на Крымский мост.

«Мы должны понимать, что тот пакет помощи, которую сегодня пытается оказать Америка Украине, он изначально не рассчитан на то, чтобы Украина могла совершить что-то сверхъестественное на поле боя», — подчеркнул Алаудинов. По его оценке, большая часть этих денег останется в США.

Ранее Госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет ATACMS.

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