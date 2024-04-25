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В США заявили, что Китай не может претендовать на нейтралитет в конфликте на Украине

Постпред США при НАТО Смит: Китай занял сторону, поддерживая Россию на Украине

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Global Look Press

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию. Ее слова приводит Politico.

«КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом случае, они фактически выбирают сторону. Я думаю, что когда КНР пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся», – заявила Смит.

Она подчеркнула, что США все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая, поставляя Москве товары двойного назначения. Смит считает, что без помощи Пекина Россия «была бы в совершенно иной ситуации и имена бы проблемы».

Смит считает, что Китай предоставляет РФ «станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу».

До этого заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател сказал, что США могут усилить меры против Китая за вероятную поддержку оборонно-промышленного комплекса РФ. При этом в чем конкретно будет заключаться усиление санкций, в пресс-службе не уточнили.

Ранее в Германии возложили на Китай ответственность за продолжение конфликта на Украине.

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