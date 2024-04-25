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Лукашенко рассказал, какие страны становятся плацдармом НАТО

Лукашенко: Запад превращает Польшу и Прибалтику в плацдарм НАТО

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Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Запад превращает Польшу и страны Балтии в плацдарм НАТО, совершенствуя и модернизируя военную инфраструктуру к западу от границы Белоруссии. Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов», - подчеркнул он, отметив, что в Минске видят, как к западу от границы Белоруссии «ударными темпами» совершенствуются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, модернизируются передовые базы для размещения и хранения военной техники.

В рамках того же мероприятия белорусский президент заявлял, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии.

В марте Лукашенко сообщал, что войска НАТО не будут воевать за Украину так, как это делают сами украинцы.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.

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