Лукашенко назвал реальный риск для Белоруссии

Украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии. Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Основной реальный риск создает горячая точка в регионе - конечно же, Украина», - подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что США стремятся «сделать все», чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, Вашингтону необходимо «запустить механизм втягивания остальных государств», что означает ослабление западноевропейских и восточноевропейских стран.

До этого Лукашенко обвинил Запад в забрасывании диверсантов в Белоруссию. По его словам, министерство внутренних дел страны оперативно реагирует на угрозы и справляется с ними.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.