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В России назвали выборы в США цирком-шапито

Спикер Совфеда Матвиенко сравнила выборы в США с цирком-шапито

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой передает РИА Новости.

«Да нам абсолютно все равно - кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито, на самом деле», — заявила она.

Утром 24 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на праймериз Республиканской партии в штате Пенсильвания. Он получил 83,4% голосов, а его соперница Никки Хейли — 16,6% голосов.

До этого Матвиенко выразила надежду на появление у США здравых мыслей о России.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77 лет, а Байдену — 81 год.

Ранее стало известно, какую стратегию избрал ЕС на случай прихода Трампа к власти.

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