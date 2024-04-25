В Совфеде РФ призвали наказывать критикующих страну россиян

Люди, которые покинули РФ и продолжают критиковать родное государство, должны получить наказание в случае возвращения в страну. Такое заявление сделала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По словам законодателя, подобные поступки нельзя прощать.

«Я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния», — сказала председатель Совета Федерации РФ.

В то же время она обратила внимание, что российские граждане уезжают за границу по разным причинам. Некоторым из них приходится покинуть страну по деловым или бытовым обстоятельствам.

Как сказала Матвиенко, властям необходимо создать условия для спокойного возвращения таких людей в родное государство. Но это касается только тех, кто не желал вреда и не выступал против РФ.

Также парламентарий прокомментировала возможность «закрытия» страны. Она подчеркнула, что российское руководство не намерено запрещать гражданам выезжать за границу и путешествовать по миру.

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