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Стало известно, когда ХАМАС может упразднить свое военное крыло

AP: ХАМАС уничтожит свое военное крыло, если создадут палестинское государство

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Khaled Abdullah/Reuters

Палестинское движение ХАМАС готово согласиться на долгосрочное перемирие с Израилем на пять и более лет и ликвидировать свое военное крыло в случае обеспечения существования палестинской государственности. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Халила аль-Хайя.

«(Движение ХАМАС – прим. ред.) готово согласиться на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет и что она сложит оружие и превратится в политическую партию, если независимая палестинская Государство создано в границах, существовавших до 1967 года», - говорится в сообщении.

По оценке агентства, соответствующее заявление высокопоставленного чиновника движения может оказаться «значительной уступкой со стороны группировки боевиков, официально приверженной уничтожению Израиля». При этом предложенный Халилом аль-Хайя вариант издание считает маловероятным, поскольку Израиль поклялся сокрушить ХАМАС».

До этого аль-Хайя заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила не более 20% военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее лидер ХАМАС пожелал видеть Россию гарантом безопасности для Газы.

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