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В Британии считают, что американские деньги не помогут Киеву вернуть территории

The Economist: американские деньги не помогут ВСУ вернуть утраченные территории

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Выделенные Соединенными Штатами деньги в размере $61 млрд не помогут украинской армии вернуть освобожденные Россией территории. Об этом пишет The Economist.

«Хотя новый пакет помощи повысит обороноспособность Украины, его недостаточно, чтобы помочь ей вернуть еще часть территории, которую она уступила России», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, урок неудачного контрнаступления прошлого лета для Киева заключается в том, что «захватить территорию сложно».
По оценке издания, союзники Украины могут призвать Киев отдать территории в обмен на безопасность, однако «трудно найти соглашение, которое могло бы удовлетворить и Украину, и Россию».

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине.

Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Он отметил, что «поставки начнутся немедленно».

Ранее США обвинили в поддержке войны из-за нового пакета помощи Украине.

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