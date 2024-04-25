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Матвиенко рассказала об отношении Путина к выполнению соцобязательств

Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, решение социальных задач — государственный приоритет.

«Знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением», — сказала она.

По ее словам, Путин лично отслеживает, как поддерживаются в РФ семьи с детьми и участвует в разработке мер поддержки.

Также Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.

Накануне сообщалось, что Путин провел совещание по ситуации с паводками в регионах. Главу государства возмутила ситуация с тем, как мало заявок на компенсацию пострадавшим от ЧС отработали чиновники. Он призвал власти быть «повнимательнее» в этой ситуации, а также поручил профильным ведомствам проиндексировать выплаты.

Ранее в Госдуме предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих.

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