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Экс-премьер Украины рассказал о последствиях ограничения консульских услуг для украинцев

Азаров: ограничение консульских услуг ускорит ассимиляцию украинцев за рубежом

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Ivan Sekretarev/AP

Инициатива властей Украины отказать мужчинам призывного возраста за рубежом в консульских услугах лишь усилит ассимиляцию граждан страны в иностранных государствах. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Именно они (ограничения консульских услуг гражданам за рубежом. – прим. ред.) многократно ускорят эту самую ассимиляцию, о которой совсем недавно так переживал (президент Украины Владимир. – прим. ред.) Зеленский», — отметил он.

По словам Азарова, Зеленский «переживал» о том, что сбежавшие от мобилизации граждане Украины могут ассимилироваться за границей.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее Польша решила вернуть на Украину мужчин призывного возраста.

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