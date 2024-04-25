Российским дипломатам не дали возложить венки к мемориалу «Дух Эльбы»

Соединенные Штаты третий год подряд запрещают сотрудникам российского посольства участвовать в церемонии возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в Вашингтоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — рассказал журналистам дипломат.

По словам Антонова, раньше россияне приносили цветы к мемориалу вместе с представителями других стран СНГ, и он хочет верить, что рано или поздно власти США вспомнят важность «Духа Эльбы» как основы для равноправных отношений.

Мемориал «Дух Эльбы» посвящен встрече советских и американских солдат на берегу реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это встреча стала одним из символов разгрома нацистов. Посол РФ напомнил, что тогда у СССР и США были разные представления о мироустройстве, но им удалось забыть о разногласиях ради искоренения фашизма.

18 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что власти ФРГ уведомили российское посольство в нежелательности присутствия дипломатов РФ на памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников нацистских концентрационных лагерей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не получала приглашения на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии.