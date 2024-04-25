В России предупредили о последствиях появления ядерных объектов НАТО в Польше

Если на территории Польши разместят ядерные объекты НАТО, то они станут военной целью для России. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что приближение ядерных объектов НАТО к российским границам представляет угрозу для России. «Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — предупредил Рябков.

До этого один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен заявлял, что в Польше нет новых заводов по производству снарядов, в стране ощущается нехватка базовых вещей, которые нужны армии.

По его словам, Польша производит 30-40 тысяч артиллерийских снарядов в год, отметив, что Россия производит намного больше. Кроме того, Мантцен сказал, что Польша покупает слишком дорогую технику, приведя в пример F-35, которые могут быть поставлены через несколько лет.

Ранее украинское консульство в Польше прекратило оказание услуг военнообязанным мужчинам.