В Японии выразили сожаление по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что правительство страны выражает сожаление из-за решения России наложить вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Хаяси указал на уверенность Японии в том, что космос должен оставаться территорией, свободной от ядерного оружия.

«Были проведены честные, прозрачные и откровенные дискуссии с целью преодоления разногласий среди участников, в том числе России и Китая. Очень жаль, что Россия предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве», — резюмировал генсек японского кабмина.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия в космосе, из-за того, что были проигнорированы предложенные ею поправки в документ.

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