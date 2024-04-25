Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии выразили сожаление по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Япония сожалеет по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

close
100%
Shuji Kajiyama/AP

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что правительство страны выражает сожаление из-за решения России наложить вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Хаяси указал на уверенность Японии в том, что космос должен оставаться территорией, свободной от ядерного оружия.

«Были проведены честные, прозрачные и откровенные дискуссии с целью преодоления разногласий среди участников, в том числе России и Китая. Очень жаль, что Россия предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве», — резюмировал генсек японского кабмина.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия в космосе, из-за того, что были проигнорированы предложенные ею поправки в документ.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами