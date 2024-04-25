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Матвиенко прокомментировала «закручивание гаек» после теракта в «Крокусе»

Матвиенко: решение об ужесточении законодательства не принимают под давлением

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что решения об ужесточении законодательства после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не должны приниматься под давлением.

«Планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — поделилась Матвиенко.

Она добавила, что данные о «закручивании гаек» — это домыслы, которые могли появиться специально.

До этого газета «Ведомости» писала, что к закону о порядке и безопасности на общественных мероприятиях были предложены поправки группой депутатов и переданы в Госдуму. Согласно им устроители массовых мероприятий должны будут во время их проведения сотрудничать с государственными органами и владельцем площадки для обеспечения безопасности.

Разработать меры по усилению безопасности граждан во время крупных мероприятий поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин после теракта в «Крокус Сити Холле» 27 марта.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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