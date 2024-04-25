В посольстве России в США раскритиковали тайную передачу ATACMS Украине

Тайную передачу ракет ATACMS Украине со стороны Соединенных Штатов невозможно оправдать, так как это несет угрозу безопасности для Крыма и других регионов России. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, «особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории».

Антонов напомнил, что Вооруженные силы России уже сбили несколько ракет ATACMS. «Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию», — написал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 апреля сообщалось, что Украина тайно получила американские ракеты ATACMS и уже успела применить их на практике, ударив по военному аэродрому в Крыму. В атаке участвовали 12 ракет, из-за обстрела начался сильный пожар. Атакованный аэродром расположен между Победным и Джанкоем. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что считают отправку ATACMS на Украину целесообразной.