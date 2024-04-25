Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия вступила в схватку за Среднюю Азию

«Известия»: Британия стремится оторвать страны Средней Азии от Москвы и Пекина

close
100%
Annegret Hilse/Reuters

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон начал турне по странам Центральной Азии, целью которого является снижение влияния России и Китая на государства региона. Об этом сообщают «Известия».

Сначала дипломат отправился в Таджикистан, затем в Киргизию, Узбекистан, Казахстан и, наконец, в Туркменистан. Отмечается, что в ближайшие три года Лондон намерен выделить государствам региона £50 млн на поддержку независимости и суверенитета.

На встрече с таджикским лидером Эмомали Рахмоном Кэмерон заявил, что стороны готовы к сотрудничеству в сфере бизнеса, в борьбе с терроризмом и с изменением климата. Кроме того, Британия готова предложить поддержку для учителей английского языка и стажировку, увеличить финансирование стипендий для студентов из разных государств в университетах страны.

Дипломат подчеркнул, что он стал первым британским министром, посетившим Таджикистан. Рахмон заверил его, что Душанбе уделяет большое внимание развитию и укреплению разносторонних отношений с Британией.

До этого сообщалось, что китайский бизнес ищет новые возможности в России, Белоруссии и Средней Азии.

Ранее в США объявили о планах размещения в Азии ракет для сдерживания Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами