Британия вступила в схватку за Среднюю Азию

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон начал турне по странам Центральной Азии, целью которого является снижение влияния России и Китая на государства региона. Об этом сообщают «Известия».

Сначала дипломат отправился в Таджикистан, затем в Киргизию, Узбекистан, Казахстан и, наконец, в Туркменистан. Отмечается, что в ближайшие три года Лондон намерен выделить государствам региона £50 млн на поддержку независимости и суверенитета.

На встрече с таджикским лидером Эмомали Рахмоном Кэмерон заявил, что стороны готовы к сотрудничеству в сфере бизнеса, в борьбе с терроризмом и с изменением климата. Кроме того, Британия готова предложить поддержку для учителей английского языка и стажировку, увеличить финансирование стипендий для студентов из разных государств в университетах страны.

Дипломат подчеркнул, что он стал первым британским министром, посетившим Таджикистан. Рахмон заверил его, что Душанбе уделяет большое внимание развитию и укреплению разносторонних отношений с Британией.

До этого сообщалось, что китайский бизнес ищет новые возможности в России, Белоруссии и Средней Азии.

Ранее в США объявили о планах размещения в Азии ракет для сдерживания Китая.