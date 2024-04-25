Чиновники в Вашингтоне не верят в успехи ВСУ на поле боя

В администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Украина даже после получения нового пакета американской помощи сможет добиться успехов на поле боя. Об этом сообщает, ссылаясь на неназванных чиновников в Вашингтоне, издание Politico.

По словам источников, получение помощи из США никак не гарантирует победы Киева. Они отмечают, что в последние месяцы динамика в зоне боевых действий значительно изменилась. Эти изменения произошли отчасти из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако даже после выделения Вашингтоном помощи на $61 млрд Киев должен будет приложить крайне серьезные усилия для изменения ситуации в свою пользу. При этом в США сомневаются в правильности тактики и приоритетов украинской стороны, особенно после неудачи контрнаступления ВСУ в прошлом году.

До этого сообщалось, что Белый дом считает целесообразной отправку тактических баллистических ракет ATACMS на Украину.

Ранее в Белом доме допустили достижение РФ новых успехов на Украине.