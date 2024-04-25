Словацкий евродепутат пронес на заседание Европарламента голубя

Словацкий евродепутат Мирослав Радачовски принес на заседание Европарламента (ЕП) голубя, которого выпустил в знак призыва к миру. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу пожелать мира всему парламенту, всему миру, всей Европе, россиянам и украинцам на Украине. Поэтому позвольте мне выпустить голубя мира в знак того, что Европе нужен мир. Пусть этот голубь мира пролетит над всей Европой», — сказал Радачовски, отметив, что он выступает в ЕП в последний раз.

Коллеги политика удивились его поступку и поинтересовались, как он собирается ловить птицу. Некоторые углядели в перформансе Радачовски неподобающее обращение с животным.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третья мировая война уже началась. По словам чиновника, в противостоянии участвуют Россия и Европа.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон также выразил мнение, что на планете уже началась третья мировая война.

Ранее мужчина привязал беременную жену к кровати и поджег дом из-за спора о голубях.