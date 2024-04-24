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Россия внесет в Совбез ООН свой проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Захарова: РФ внесет в ООН своей проект резолюции о ядерном оружии в космосе

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Станислав Красильников/РИА Новости

После применения права вето Россия намерена внести в Совбез ООН собственную резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что «Россия была вынуждена наложить вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии» и других видах оружия массового поражения в космосе. Такое решение было принято в связи с тем, что предложенные РФ поправки к документу были проигнорированы.

Поправки предлагали включить в текст резолюции положения о необходимости сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только массового поражения), гарантии неприменения силы в отношении космических объектов и ряд других.

«Одобрение проекта предоставило бы США фактически полную «свободу рук» для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности», — заявила Захарова.

По ее словам, Россия в ближайшее время внесет в Совбез ООН собственный проект резолюции, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа и наработки по этой тематике, одобренные подавляющим большинством государств-членов ООН.

24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе, использовав право вето. За документ проголосовали 13 из 15 стран Совбеза, КНР воздержалась от голосования.

Ранее НАТО обвинили в планах нарушить международные договоры по ядерному оружию.

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