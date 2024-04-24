Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД пообещали ответить в случае конфискации активов РФ

Замглавы МИД Панкин пригрозил ответом на конфискацию активов РФ

close
100%
Владимир Гердо/РИА «Новости»

Россия применит все доступные ей механизмы, если ее активы за границей подвергнутся конфискации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал дипломат, отметив, что в РФ также имеются замороженные средства западных компаний.

Панкин пообещал, что если Европейский союз (ЕС) или Соединенные Штаты начнут конфискацию российских резервов, то у данных действий будут последствия.

22 апреля глава минфина Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что страны ЕС близки к достижению политического соглашения по использованию доходов от замороженных российских активов.

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что конфискация замороженных активов РФ со стороны Евросоюза означала бы «выстрел себе в ногу».

Ранее в ЕС придумали, как использовать доходы от замороженных активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами