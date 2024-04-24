В МИД пообещали ответить в случае конфискации активов РФ

Россия применит все доступные ей механизмы, если ее активы за границей подвергнутся конфискации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал дипломат, отметив, что в РФ также имеются замороженные средства западных компаний.

Панкин пообещал, что если Европейский союз (ЕС) или Соединенные Штаты начнут конфискацию российских резервов, то у данных действий будут последствия.

22 апреля глава минфина Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что страны ЕС близки к достижению политического соглашения по использованию доходов от замороженных российских активов.

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что конфискация замороженных активов РФ со стороны Евросоюза означала бы «выстрел себе в ногу».

Ранее в ЕС придумали, как использовать доходы от замороженных активов РФ.