Германия не будет лишать украинских мужчин статуса беженцев

Мужчины с Украины, имеющие статус беженцев и получающие пособия в Германии не будут лишены своих привилегий. Об этом сообщил представитель МВД Германии, передает ТАСС.

«С моей точки зрения, совершенно очевидно, что это не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев с Украины, будь то женщины, а это самая большая часть, или мужчины», — отметил представитель германского министерства внутренних дел.

Ситуацию с отказом дипломатических учреждений Украины выдавать своих гражданам документы он назвал «консульско-правовым вопросом», который находится в компетенции только Киева.

До этого стало известно, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики.

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

Ранее в ЕС отреагировали на решение МИД Украины по консульским услугам для военнообязанных.