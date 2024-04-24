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Эрдоган оценил состояние торговых отношений Турции и Израиля

Эрдоган: Турция больше не ведет интенсивную торговлю с Израилем

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Анкара больше не поддерживает активные торговые отношения с израильскими властями. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслировал местный телеканал TRT Haber.

Глава республики 24 апреля провел пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе мероприятия он назвал невозможным поддержание торговых отношений с Израилем, который несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа.

«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», — сказал Эрдоган.

9 апреля министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в еврейское государства 54 видов промышленных товаров. В ведомстве уточнили, что санкции продолжат действовать до тех пор, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит операцию в секторе Газа и не покинет палестинский анклав.

В тот же день ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. По его словам, еврейское государство намерено принять ответные меры и остановить инвестиции в турецкую экономику.

Ранее Эрдоган обвинил израильские власти в попытках расширить географию ближневосточного конфликта.

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