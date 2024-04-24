Посол России заявил, что США ставят крест на судьбе Украины

США, решив возобновить поставки оружия Киеву, фактически ставят крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение нового пакета американской помощи украинскому государству, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты «сделали выбор в пользу войны», а также «встали на сторону зла и поддержали фашизм». Вместе с тем дипломат сказал, что администрация США «ради своего жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса (ВПК) «приносит в жертву жизни простых людей».

«Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», — продолжил он.

Антонов также выразил уверенность, что помощь США «не спасет» президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил посол, оружие, которое передадут Киеву, будет уничтожено.

Он добавил, что задачи и цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам Вашингтона.

Ранее в США назвали основную проблему Запада для Украины.