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Посол России заявил, что США ставят крест на судьбе Украины

Посол Антонов: США своим решением о помощи Киеву ставят крест на судьбе Украины

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Alexander Zemlianichenko/AP

США, решив возобновить поставки оружия Киеву, фактически ставят крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение нового пакета американской помощи украинскому государству, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты «сделали выбор в пользу войны», а также «встали на сторону зла и поддержали фашизм». Вместе с тем дипломат сказал, что администрация США «ради своего жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса (ВПК) «приносит в жертву жизни простых людей».

«Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», — продолжил он.

Антонов также выразил уверенность, что помощь США «не спасет» президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил посол, оружие, которое передадут Киеву, будет уничтожено.

Он добавил, что задачи и цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам Вашингтона.

Ранее в США назвали основную проблему Запада для Украины.

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Операция на Украине
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