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Шольц подтвердил свою позицию по передаче Taurus Украине

Шольц подтвердил, что выступает против передачи ракет Taurus Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, что до сих пор не изменил свою позицию по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus, и намерен и дальше выступать против такого шага. Главу немецкого правительства цитирует ТАСС.

«Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется», — ответил Шольц на соответствующий вопрос журналиста.

31 марта глава немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA Томас Готтшильд сообщил, что выпуск крылатых ракет Taurus в ФРГ приостановлен из-за отсутствия новых заказов от правительства. По его словам, оборонке нужны долгосрочные контракты, так как в иных случаях она не сможет «творить чудеса» и поставлять боеприпасы в короткий срок. Говоря об передаче ракет Киеву, Готтшильд отметил, что они могли бы стать «важным дополнительным компонентом в сложившейся ситуации».

24 апреля представители немецкой оппозиции попросили Риши Сунака надавить на немецкого коллегу в вопросе поставок ракет Taurus.

Ранее сообщалось, что Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ из-за США.

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