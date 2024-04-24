Лукашенко поделился мнением о западной демократии

Белоруссия не отрицает прогрессивные формы демократии Запада, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям белорусского народа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе открытия Всебелорусского народного собрания (ВНС), передает БЕЛТА.

«Мы не отрицаем прогрессивные формы западной демократии, мы их интегрируем в свое политическое устройство, свою культуру, мировоззрение, если они не противоречат нашим принципам и ценностям», — сказал белорусский лидер.

При этом он отметил, что Белоруссия спокойно относится к неприятию западными либералами ее собственной модели политического развития.

В середине апреля во время своего визита в Москву Лукашенко заявлял журналистам, что необходимости участия Вооруженных сил Белоруссии в боевых действиях на Украине нет и не будет.

Политик отметил, что России «сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело». При этом он добавил, что не будет рассказывать журналистам в деталях о том, «чем мы занимаемся и так далее».

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.