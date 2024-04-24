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В Кремле прокомментировали проблемы с Turkish Airlines

Песков: посольство РФ работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines

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Максим Блинов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты работают с Турцией по вопросу перелетов российских туристов в страны Латинской Америки транзитными рейсами турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

«Проблема в основном с турецкой стороны, со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно. Наше посольство в Анкаре работает», — сказал Песков.

По его словам, Москва будет использовать дружественные отношения с Анкарой, чтобы решать подобные проблемы.

Авиакомпания Turkish Airlines после массовых снятий россиян с транзитных рейсов разместила памятку на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В документе подчеркивается, что перевозчик может не пустить пассажиров на борт в стране вылета, если, по его мнению, не соблюдены правила въезда в страну прибытия. Накануне российское посольство потребовало от Turkish Airlines «внятной реакции» на происходящее и назвало ситуацию «нездоровой», а согражданам посоветовало тщательно подумать, прежде чем покупать билеты у перевозчика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рекомендовали отказаться от полетов на Turkish Airlines.

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