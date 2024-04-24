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В Кремле высказались о позиции по санитарной зоне на Украине

Песков: Россия не изменила позицию по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ

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Defense Ministry/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о поставках Украине ракет ATACMS, дальность полета которых составляет порядка 300 км, и напомнили о неоднократных заявлениях, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет продвигать буферную зону.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал на это Песков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что возможная поставка ракет ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне военной спецоперации.

20 апреля палата представителей одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Голосование в сенате назначено на 23 апреля. Дальше законопроект отправится на подпись Байдену.

Подробнее о вооружении, которое Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS.

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