Молдавский депутат назвал число оппозиционеров, подвергшихся обыскам в аэропорту Кишинева

Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Об этом рассказал РИА Новости депутат парламента Молдавии Денис Уланов.

По его словам, у людей забрали личное имущество, телефоны, все то, что, по мнению молдавских властей, могло угрожать национальной безопасности.

140 человек — это практически весь борт самолета, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся в Кишинев из Москвы. С некоторыми из них в аэропорту силовики говорили два часа, с кем-то до пяти часов, а «с отдельными людьми происходили беседы более жесткого формата», поделился Уланов.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде призвали ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии.