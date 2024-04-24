Президент Бразилии примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани

Президент Бразилии Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующей информацией поделился с ТАСС посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Да, он [президент Бразилии] посетит [саммит] в октябре в Казани», — заявил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может в октябре 2024 года посетить Россию, где выступит на саммите БРИКС. Помимо прочего, в июле Россию посетит спикер парламента КНР Чжао Лэцзи. Визит будет приурочен к участию в заседании парламентского форума БРИКС.

До этого посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что присоединения к БРИКС ожидают 25 стран.

По его словам, в Казани могут объявить о присоединении к объединению Алжира, Белоруссии, Пакистана, «но все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», так как это должно происходить постепенно.

Ранее в МИД РФ заявили о намерении БРИКС развивать торговлю в нацвалютах.