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В США предупредили, что не будут бесконечно выписывать чеки Украине

Сенатор Вэнс: США показали ЕС, что не станут бесконечно выписывать чеки Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что несмотря на выделение Украине пакета помощи со стороны Вашингтона, Соединенные Штаты показали Европе, что не будут бесконечно выписывать чеки для Киева. Его слова передает Politico.

После одобрения сенатом США пакета помощи иностранным государствам парламентарий заявил, что выступает против подобного решения.

«Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может бесконечно выписывать чеки с открытой суммой», — заявил Вэнс.

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине, $26 млрд предназначены для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. За законопроект о помощи Украине проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.

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